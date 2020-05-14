القبض على أحد اخطر تجار المواد المخدرة في البصرة

2020/05/14 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لشرطة البصرة من القبض على من وصفته قيادة شرطة المحافظة بأحد اخطر تجار المواد المخدرة في البصرة.وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن قواتها وبعد القبض على المتهم ضبطت بحوزته كميات تقدر بـ(950) غرام من المواد المخدرة مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية […]

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