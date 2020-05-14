2020/05/14 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الخميس، 10 فلسطينيين بينهم طفلان وفتاة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويكة شمال طولكرم وبلدة يعبد جنوب غرب جنين المحاصرة لليوم الثالث على التوالي وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت خمسة منهم بينهم طفلان كما اعتقلت شابين على حاجز في شارع جنين نابلس.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفلان وفتاة بالضفة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفلان وفتاة بالضفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).