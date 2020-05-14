النقاط الايجابية والسلبيه بحكومة الكاظمي

2020/05/14 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عصفور أولا: من هو السيد مصطفى الكاظمي الذي أستطاع حل المعادلة الصعبه بين الولايات المتحده وأيران وتشكيل حكومتة في ظروف أستثنائية معقده؟ أنه رجل المخابرات القوي بل ورئيس جهاز...أكمل القراءة ←

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