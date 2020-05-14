أذا كانت هذه بدايات الكاظمي الله يستر من النهايات

2020/05/14 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي ما أغرب أفعال حكام بغداد، ، الكاظمي يوبخ أخيه علنا امام مرأى ومسمع الجميع ، ويعود ليعتذر له مرة ثانية امام الناس ، قائلا ، لقد كان...أكمل القراءة ←

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