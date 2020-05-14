جومانا مراد تكشف سر غيابها 7 سنوات عن الساحة الفنية

2020/05/14 | 13:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الممثلة جومانا مراد، سبب غيابها في الفترة الماضية وابتعادها عن الساحة الفنية لحوالي 7 سنوات.وقالت جومانا خلال حوارها مع برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات لرعاية أمها وابنها والاهتمام بأسرتها.وأوضحت جومانا: “ظروفي جعلتني أختفي عن الساحة الفنية..كنت عايزة اهتم بماما وعائلتي،

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