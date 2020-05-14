2020/05/14 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من العاملين فيها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.وجاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس التنفيذي للشركة القطرية.وأضاف أن الخفض “قرار شديد الصعوبة”، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك “بديلا آخر”.وفي وقت سابق ذكرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية القطرية تعتزم تسريح نحو 20% من كادرها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية القطرية تعتزم تسريح نحو 20% من كادرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).