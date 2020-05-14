النجف تعلن خلوها من كورونا لليوم الثامن على التوالي

2020/05/14 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلن رئيس خلية الازمة في النجف لؤي الياسري ،عدم تسجيل اية إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وذلك لليوم الثامن على التوالي.وجدد الياسري تأكيده على التشديد الحاصل في الاجراءات الوقائية والحظر الصحي، واغلاق مدينة النجف،بشكل كامل أمام الوافدين اليها مع فرض حظر للتجوال في المدينة القديمة حيث مرقد الإمام علي (ع).

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