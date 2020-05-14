الكويت يعلن شفاء 188 حالة من مصابي فيروس كورونا

2020/05/14 | 13:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19).وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 3451 حالة.وأوضحت أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها للجناح التأهيلي بالمستشفى المُخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من

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