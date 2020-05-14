واسط.. إيقاف انتاج الغاز في حقل الأحدب إلى اشعار آخر بسبب الاحتجاجات

2020/05/14 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في محافظة واسط، توقف انتاج الغاز في حقل الأحدب النفطي، بالمحافظة.وبحسب وثيقة حصلت “يس عراق” على نسخة منها، فانه تقرر ايقاف انتاج الغاز السائل في الفرع، اعتباراً من 13 أيار الجاري، حتى اشعار آخر، وذلك لدخول المتظاهرين إلى داخل المقر، وغلقهم الطريق المؤدي إليه.

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