نائب يكشف عن توجهين يحددان طبيعة موازنة 2020


نائب يكشف عن توجهين يحددان طبيعة موازنة 2020
2020/05/14 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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