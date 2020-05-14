صحة ديالى تسجل اصابة جديدة بمرض كورونا لامرأة من الملامسين للمتوفي في ناحية بني سعد

2020/05/14 | 13:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة ديالى اصابة جديدة لامرأة من الملامسين للمتوفي في ناحية بني سعد .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى , ان نتائج التحليل المختبري لـ 207 مسحات للملامسين والتي ارسلت الى المختبر المركزي في بغداد أظهرت 206 منهم سالبة غير مصابة وواحدة موجبة هي ابنة اخ المتوفي في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة

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