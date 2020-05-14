نائب كردي: البرلمان لم يحدد موعداً للجلسة المقبلة

2020/05/14 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب، حسن آلي، الخميس، عدم تحديد اي موعد لجلسة مقبلة.وقال النائب آلي، في بيان مقتضب إن “اعضاء مجلس النواب لم يصلهم اي اعلام بشأن موعد جلسة مقبلة”، لافتا الى ان “سبع وزارات مازالت في حكومة الكاظمي مازالت شاغرة”.واضاف، ان “وزارتي العدل والخارجية من حصة الكرد”، […]

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