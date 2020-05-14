لليوم الثامن على التوالي .. النجف بلا إصابات بكورونا

2020/05/14 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن رئيس خلية الازمة محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن عدم تسجيل اية إصابة لهذا اليوم الخميس، في المحافظة وذلك لليوم الثامن على التوالي.وجدد الياسري تأكيده الى التشديد الحاصل في الاجراءات الوقائية والحظر الصحي، واغلاق مدينة النجف الأشرف بشكل كامل أمام الوافدين اليها مع فرض حظر للتجوال في المدينة القديمة حيث […]

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