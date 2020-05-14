مطار السليمانية: تعليق الرحلات الجوية يستمر لغاية 22 من أيار الجاري

2020/05/14 | 13:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مطار السليمانية الدولي، الخميس، ان تعليق الرحلات الجوية يستمر لغاية 22 من أيار الجاري.وقال مدير اعلام وعلاقات مطار السليمانية الدولي دانا محمد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “تعليق الرحلات الجوية يستمر لغاية 22 آيار الجاري”.وأردف محمد: “لا معلومة لدينا بموعد استئناف الرحلات الجوية من والى السليمانية بعد توقفها ضمن اجراءات مواجهة

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