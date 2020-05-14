القامشلي… ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بعد السماح بإعادة التصدير إلى كردستان العراق

2020/05/14 | 13:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى أهالي مدينة القامشلي من ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، وذلك بعد إيام من قرار “الإدارة الذاتية” بتصدير #الأغنام إلى إقليم كردستان العراق، بالإضافة للارتفاع غير المسبوق لسعر صرف #الدولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.وقال…

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