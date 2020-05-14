قائممقام الفلوجة لـ”العهد نيوز”: افتتاح منظومة كاميرات مراقبة متطورة لدعم الامن والاستقرار في احياء المدينة

2020/05/14 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي اليوم، الخميس، عن افتتاح منظومة كاميرات مراقبة متطورة تعمل ليل نهار في مدينة الفلوجة للمرة الاولى منذ تحريرها من مجرمي داعش.وقال الدليمي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “مدينة الفلوجة شهدت وبحضور قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج وعدد من القيادات الامنية […]

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