2020/05/14 | 13:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أكدت النائبة عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة ليز تشيني، اليوم الخميس، أن انتشار الفيروس التاجي دولياً كان قراراً استراتيجياً اتخذته #الصين لضمان أن يعاني الجميع من أزمة اقتصادية.وخلال حديثها في برنامج “فوكس…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة أميركية: الصين نشرت “كورونا” وهذا الدليل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة أميركية: الصين نشرت “كورونا” وهذا الدليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).