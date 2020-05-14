نائب يطالب بوضع حد “لتمادي واستهتار” شركات الاتصال والانترنت

2020/05/14 | 14:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، وزارة الاتصالات والحكومة الى “وضع حد لتمادي واستهتار” شركات زين وكورك وآسيا سيل وشركات الانترنت.وقال أبو الجون أن الشركات المذكورة ” لم تضع نصب اعينها الا نهب اموال المواطنين بالتعاون مع الفاسدين دون تقديم اي خدمات”.وأكد ان “العراق اليوم هو الأسوء عالميا ودون […]

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