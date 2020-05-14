الاتحاد الكردستاني: خلافنا مع مسرور البارزاني وصل الى مراحل كبيرة

2020/05/14 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الخميس، أن خلاف حزبه مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني وصل مراحل كبيرة، مشيرا إلى أن حزب بارزاني فيه جناحان.وقال خوشناو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني ومنذ اكثر من شهر خاطبنا وبكتب رسمية من خلال كتلتنا في برلمان الاقليم بضرورة الانتباه لهذه […]

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