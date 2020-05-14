قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بجنين وتعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل

2020/05/14 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، الخميس، هجمتها الشرسة على بلدة يعبد بجنين بالضفة المحتلة، واقتحمتها قبل أن تعتقل أربعة فلسطينيين وتعتدي على شاب بالضرب المبرح.وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات العدو اعتقلت شاب وطفل عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل فيها والعبث بمحتوياتها وتكسيرها.وقالت المصادر: إنه تم نقل المواطنة نجود خمايسة (46 عاما) إلى […]

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