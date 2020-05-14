أوروبا تعلن موعد وصول لقاح كورونا في

2020/05/14 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس موعد وصول لقاح كوفيد-19 "في أفضل السيناريوهات"، وذلك استنادا إلى المعطيات المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية.وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له".

ووفقا لموقع "inverse" المتخصص في أخبار العلوم والصحة فإن هناك خمسة لقاحات واعدة يمكن أن يتم الانتهاء من إنتاجها في وقت قريب.

لقاح أوكسفورد

بدأت التجارب السريرية على اللقاح المحتمل الذي طوره معهد جينير في جامعة أوكسفورد الأسبوع الماضي.

وقد تطوع مئات الأشخاص ليكونوا جزءا من الدراسة التي تلقت تمويلا من الحكومة البريطانية بقيمة 20 مليون جنيه (24.7 مليون دولار).

ووفقا لموقع معهد جينير، فقد تم فعلا إعطاء اللقاح لـ 320 شخصا، ومن المؤمل إعطائه لـ 1102 أشخاص بحلول نهاية المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

ومع ذلك، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن المجموعة تخطط لاختبار اللقاح على أكثر من 6000 شخصا بحلول يونيو.

وفي حال كانت نتائج الاختبارات إيجابية من المؤمل أن يكون اللقاح متاحا بحلول سبتمبر.

"أم آر إن إيه-1273"

هذا اللقاح تم تطويره من قبل المعاهد القومية الأميركية للصحة وعلماء ومتعاونين في شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية التي مقرها كامبردج في ولاية ماساشوستس.

بدأت أول تجربة بشرية للقاح في مدينة سياتل في منتصف مارس الماضي، وساهم في تمويل الأبحاث "تحالف ابتكارات الاستعداد للأوبئة" ومقره أوسلو.

قدمت الشركة بالفعل طلبا للانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية، ومن المقرر أن تبدأ في الربع الثاني من هذا العام 2020، كما وعدت بأن مراحل تطوير اللقاح ستكون الأسرع على مستوى العالم.

كما تؤكد أيضا أن المرحلة الثالثة يمكن أن تبدأ في الخريف المقبل، ولكن نظرا لعدم ظهور نتائج المرحلتين الأولى والثانية حتى الآن، فإن الجدول الزمني لإنتاج اللقاح غير مضمون في الوقت الحالي.

"AD5-NCOV"

يتم تطوير هذا اللقاح من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية "كانسينو بايو" في هونغ كونغ، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية المدعومة من الجيش.

أكملت الشركة تجربتها السريرية للمرحلة الأولى، فيما تستعد قريبا لإجراء المرحلة الثانية، لكنها لم تعلن أي نتائج تتعلق بتوقعاتها لتاريخ الانتهاء من التجارب والبدء بإنتاج اللقاح.

"INO-4800"

بدأ مختبر أنوفيو للأدوية، ومقره في مدينة سان دييغو الأميركية، المرحلة الأولى من التجارب البشرية في 6 أبريل وشملت 40 متطوعا.

من المتوقع أن تظهر نتائج هذه التجربة بحلول أواخر الصيف، فيما يتوقع إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثانية بحلول خريف عام 2020.

وفي حال سارت النتائج على ما يرام تخطط الشركة لإنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020.

" PICOVACC"

يعلق مختبر "سينوفاك بايوتك" ومقره الصين آمالا كبيرة على هذا اللقاح حتى لو لم يثبت نجاعته بعد، ويؤكد استعداده لإنتاج 100 مليون جرعة سنويا.

ويمكن تفهم مصدر ثقة المختبر، الذي تفوق في 2009 على منافسيه ليصبح الأول في العالم الذي يطرح في الأسواق لقاحا ضد إنفلونزا الخنازير (أتش1 أن1).

ويؤكد أنه توصل إلى نتائج مشجعة لدى القرود، قبل أن يختبر اللقاح لأول مرة على 144 متطوعا في منتصف أبريل.

لكن المختبر، الذي تأسس في 2001، لم يكشف التاريخ الذي سيطرح فيه اللقاح في الأسواق، لكنه يأمل في التوصل إلى النتائج الأولية المتعلقة بسلامة المنتج في إطار تجارب المرحليتن الأولى والثانية نهاية يونيو.

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