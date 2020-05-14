ألفاظ وإيحاءات جنسية بمسلسلات رمضان

2020/05/14 | 14:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، تقريرها بشأن المخالفات والملاحظات لمسلسلات رمضان في الأسبوع الثاني من الشهر.وتبين وجود 147 ملاحظة في 25 مسلسلاً من بينها استخدام ألفاظ متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة وتحريضاً على استخدام العنف ضدها.واحتلت الألفاظ السوقية […]

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