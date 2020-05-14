شركة ادوية فرنسية: أولوية الحصول على لقاح ضد كورونا لن تكون للأميركيين

2020/05/14 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة “سانوفي”، أنها تخطط لجعل أي لقاح تقوم بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد، متاحاً للجميع.وذكرت الشركة في تغريدة عبر “تويتر” أن مديرها العام بول هدسون، قال: “إن اللقاح ضد (كوفيد – 19) سيتاح لكافة الأشخاص، بغض النظر عن الجنسية”، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وجاءت الرسالة بعد أن قال هدسون في […]

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