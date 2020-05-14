إصابة جديدة كورونا تدخل محافظة عراقية حالة استنفار وتعزل مناطق

2020/05/14 | 14:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، يوم الخميس، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا ليزيد العدد التراكمي إلى ٢٧ مصابا منذ بدء ظهور الإصابة الأولى في ٣ آذار الماضي، فيما اعلنت خلية الازمة عزل بلدة بني سعد التي سجلت حالة وفاة واصابات عديدة بالفيروس.

وسجلت ديالى مطلع الاسبوع الجاري حالة وفاة بفيروس كورونا لشخص مسن يبلغ من العمر 60 عاما في ناحية بني سعد تلاها حالة وفاة جديدة لشاب و5 اصابات مؤكدة من الملامسين للمتوفي.





وقال مدير اعلام الصحة فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج الفحص المختبري للحالات المشتبه بها المرسلة الى مختبر الصحة العامة المركزي ببغداد أظهرتْ اصابة مؤكدة Positive لامرأة من الملامسين للمتوفي المسن قبل ايام عدة في ناحية خان بني سعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة".

واوضح أن "قسم الصحة العامة في دائرة صحة ديالى أرسل ٢٠٧ مسحة للملامسين واظهر الفحص ان ٢٠٦ منهم سالبة Negative، وواحدة فقط موجبة Positive هي لأبنة اخ المتوفي".

واشار العزاوي الى ان "اجمالي حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ بروزه في ديالى بلغ 26 حالة 15 منها تماثلت للشفاء و4 توفيت والمتبقي قيد العلاج في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة".

الى ذلك اعلن عضو خلية الازمة الحكومية في ديالى عبدالله الحيالى عزل مناطق محددة في ناحية بني سعد(18كم جنوب غرب بعقوبة) بعد تسجيل حالات اصابة مؤكدة بالاضافة الى حالة وفاة بسبب كورونا خلال الاسبوع الجاري.

وقال لحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "العزل المناطقي لناحية بني سعد اجراء استباقي ووقائي لمنع تفشي اصابات جديدة بفايروس كورونا وعزل الملامسين للشخص المتوفي بفيروس كورونا قبل ايام عدة وتبديد مخاوف الشارع المحلي من خطر الاصابة.

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