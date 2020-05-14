2020/05/14 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن على الحكومة والبرلمان العراقيين تمرير قانون لم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في تقرير جديد.. هيومن رايتس ترسل رسالة بريدية لحكومة الكاظمي وتتحدث عن السجون والمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في تقرير جديد.. هيومن رايتس ترسل رسالة بريدية لحكومة الكاظمي وتتحدث عن السجون والمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).