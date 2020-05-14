قيادي كردي يعتبر اتهام كردستان بدعم داعش ’’أحاديث فارغين’’

2020/05/14 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، الخميس (14 أيار 2020) أن الاتهامات التي توجه لإقليم كردستان، ومزاعم تعاونه مع تنظيم داعش، وتهريب معتقلين من التنظيم، هي "أحاديث فارغين"، لا تستحق الرد، على حد تعبيره.

وقال رجب في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "اقليم كردستان قدم تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى، وخسائر مالية، في سبيل محاربة تنظيم داعش، وهذه الاتهامات سخيفة، ولا تستحق الرد، ومن المعيب على أصحابها ونتحداهم أن يأتوا بدليل".

وأشار إلى أن "بعض السياسيين حتى لو حدثت مشكلة في آخر العالم، يحملونها لكردستان ويلقون فشلهم في إدارة الدولة على الإقليم"، مبينا: "نحن أول من قاتل الإرهاب والتطرف، ودفع الثمن، وهذه الأحاديث الفارغة من مجموعة من الفاشلين، لا تعني لنا شيئا".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اتهم إقليم كردستان بحياكة المؤامرات ضد العراق.

وقال المطلبي، عبر مقابلة متلفزة، إن "الاكراد يستغلون الشراكة، كانوا يرسلون إلينا مفخخات، والصواريخ كانت تأتي من اقليم كردستان، في زمن القاعدة".

واضاف: "كان هناك غرفة عمليات في اربيل ، بوجود البعثية وتنظيم داعش، في 2014"، مبينا أن "كردستان كانت تحوك المؤامرات ضد العراق".

ورأى أن "هذه العلاقة الآن يجب أن يتم اصلاحها، هم لديهم أسبابهم".

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، الخميس (14 أيار 2020)، أن إكمال حكومة مصطفى الكاظمي "لن يكون مهمة سهلة"، فيما دعا القوى السياسية الى إعادة حساباتها في منح التركمان وزارة فيها.

وقال الم

بغداد اليوم- بغداد

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن على الحكومة والبرلمان العراقيين تمرير قانون لمعالجة أوجه القصور الرئيسية في حقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي واتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر التي يشكلها كورونا على الأشخاص

بغداد اليوم-متابعة

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، الخميس (14 أيار 2020)، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حث قيادة الجيش على حماية المتظاهرين والتعامل مع التظاهرين بحكمة.

وقال رسول في تصريح صحفي، إن "الق

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