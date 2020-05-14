التحررالوطني والإنساني مشروط بالخلاص من النظام الأبوي - سعيد مضيه

2020/05/14 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه كورونا ذكر بقيمة الوعي العلمي-9الحلقات السابقة تطرح إشكاليات التغيير التقدمي للمجتمعات العربية.



كان الظن القديم أن تستجيب الجماهير لنداء الحرية الوطنية وتطيح بالسيطرة الامبريالية المباشرة، لتتحقق تلقائيا الحرية والوحدة العربية، وتمضي الأمة العربية الموحدة باتجاه التنمية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي.



لكن الوقائع المترتبة بعد زوال السيطرة المباشرة للامبريالية أسفرت عن نظام أبوي جعل الناس ......





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