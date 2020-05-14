الحكيم يؤكد لوزير الدفاع اهمية مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب

2020/05/14 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم ، اليوم الخميس، على أهمية مكافحة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

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