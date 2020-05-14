الساعدي يعلن خطة للقضاء على داعش ودور التحالف الدولي فيها

2020/05/14 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدَ رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي, ان الجهاز يمتلك رؤية وآلية مستقبلية جديدة سيتم تنفيذ مفرداتها لضمان تطبيق ستراتيجية مكافحة الارهاب في العراق والعمل على جعل البلاد بيئة آمنة وخالية من الارهاب".

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