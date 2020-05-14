لإخفاء معالم جرائمه “الجيش الوطني” يحرق منازل في “تل تمر” بعد سرقتها

2020/05/14 | 14:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الفصائل الموالية لتركيا بارتكاب انتهاكاتها الهادفة لتهجير سكان قرى وبلدات شمالي شرق سوريا، والتي استولت عليها عقب الاجتياح التركي لها.وأقدمت الفصائل التابعة لتشكيل #الجيش_الوطني، على حرق تسعة منازل في قريتي #القاسمية و #المحمودية…

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