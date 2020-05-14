“غوغل” تنافس “آيفون” بهاتف جديد Google Pixel 4A

2020/05/14 | 14:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “غوغل” عن نيتها إطلاق هاتف جديد، سيكون المنافس الأقوى لهاتف “آيفون إس إي”.وكانت غوغل تسعى لطرح هاتفها Google Pixel 4A في 22 مايو/أيار الجاري، لكن تم تأجيل الأمر بسبب تفشي فيروس كورونا.يمتاز الهاتف بهيكل بلاستيكي وشاشة OLED بمقاس 5.8 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.ويتضمن الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 730 ثماني النوى، وذاكرة

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