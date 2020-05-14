استثمار الانبار لـ”العهد نيوز”: خبراء أجانب سيديرون بعض المشاريع في المحافظة

2020/05/14 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار كشف رئيس هيئة استثمار الانبار مهدي صالح النومان اليوم الخميس ، ان مدن المحافظة سوف تشهد ادارة عدد من المشاريع الاستثمارية من قبل خبراء اجانب في خطوة هي الاولى من نوعها منذ تحرير مدن الانبار من مجرمي داعش .وقال النومان في حديث لـ”العهد نيوز” ان ” الظروف الصحية الناجمة عن انتشار […]

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