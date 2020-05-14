خلية أزمة البصرة: لا يوجد مقترح لعودة حظر التجوال الشامل

2020/05/14 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة في محافظة البصرة، اليوم الخميس، أنه ليس هناك مقترح لعودة حظر التجوال الشامل في المحافظة.

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