رجل دين لبناني يشن هجوم على

2020/05/14 | 14:28 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

رد السياسي العراقي غالب الشابندر على رجل الدين اللبناني علي كوراني الذي تطاول تحدث عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقال انه ينبه السيد الصدر والعامري من الكاظمي ومن حكومته التي هي صنيعة امريكية بالاساس .

وقال الشابندر للكوراني لم ننسى أفعالك يا كاره العراق! كرهت محمد باقر الصدر وقل...

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