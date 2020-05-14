البيشمركة تحبط محاولة تسلل لإرهابيين بالمنطقة الواقعة بين كلار وجلولاء

2020/05/14 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر في قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، عن احباط محاولة تسلل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الواقعة بين محافظة ديالى والإقليم.

وأوضح المصدر ان قوات البيشمركة رصدت من خلال الكاميرات الحرارية فجر اليوم الخميس، تحركا لعدد من عناصر التنظيم الارهابي في اطراف منطقة “كوله جو”، واطلقت النار عليهم واجبرتهم على الفرار، مشددا على ضرورة اليقظة الامنية وتنفيذ عمليات استباقية، لمواجهة الخطر المتواصل الذي تشكله محاولات التسلل التي تقوم بها العناصر الإرهابية، مستغلة الفراغ الأمني في مناطق حدود شمالي قضاء خانقين، وجنوبي كلار باتجاه محافظة ديالى.

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