2020/05/14 | 14:31 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حجر منزلي وحظر تجول وخوف من العدوى.



واقع حال الملايين في هذا العالم لكن البعض حاول أن يحوّل هذا المشهد المعقد إلى فرصة للمبادرة والمساعدة.



هكذا فعلت الناشطة والإعلامية العراقية أحرار زلزلي.



فشرعت منذ بداية انتشار الوباء في إطلاق مبادرة "صنع في البيت".



مسابقة للأعمال اليدوية والحرفية من أجل تشجيع الناس على البقاء في منزلهم واستثمار وقتهم بشكل مفيد وأيضا على دعم المنتجات والصناعات اليدوية والمحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة في زمن الجائحة - العراقية أحرار زلزلي - مبادرة "صنع في البيت" لدعم المنتج المحلي خلال الحجر) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة في زمن الجائحة - العراقية أحرار زلزلي - مبادرة "صنع في البيت" لدعم المنتج المحلي خلال الحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).