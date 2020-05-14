الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفلان وفتاة بالضفة

2020/05/14 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، 10 فلسطينيين بينهم طفلان وفتاة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويكة شمال طولكرم وبلدة يعبد جنوب غرب جنين المحاصرة لليوم الثالث على التوالي وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت خمسة منهم بينهم طفلان كما اعتقلت شابين على حاجز في شارع جنين نابلس.وتواصل قوات […]

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