البلداوي: الظرف الخاص بالبلد يتطلب اقرار موازنة استثنائية تتلائم مع انخفاض اسعار النفط

2020/05/14 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية محمد البلداوي، ان اللجنة بدات بتقييم منهاج حكومة الكاظمي وتقديم المقترحات بشأنه.واضاف البلداوي في حديث لـ”العهد” الفضائية ،اليوم الخميس، انه يجب الاسراع باقرار الموازنة لكون عمل الوزارات والمشاريع متوقف، مبينا، قدمنا ملاحظات لرئيس الوزراء بخصوص الموازنة والانتخابات المبكرة.وتابع، ان الظرف الخاص بالبلد يتطلب اقرار موازنة […]

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