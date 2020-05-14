بعد نجاح العمل عن بعد.. هل انقضى عصر المكاتب؟

2020/05/14 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “بيزنس إنسا” الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن الثورة التي ستشهدها آليات العمل بعد أن أثبت تجربة العمل عن بعد نجاحا خلال أزمة كوفيد -19.وقال الموقع في تقريره، إن أغلب الرؤساء التنفيذيين لاحظوا نجاح تجربة العمل عن بعد، بعد أن أثبت تطبيق “زوم” نجاعته.لذلك، فإن هذا الأمر يوحي بإمكانية تغير الصورة الكلاسيكية […]

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