44 مرشحاً بصرياً للنفط.. آلية جديدة لاختيار الوزير المنتظر

2020/05/14 | 14:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف نائب عن البصرة، الخميس، عن آلية اختيار المرشح لنيل حقيبة وزارة النفط، والتي وعد رئيس الوزراء بأن تكون من نصيب المحافظة، لافتاً إلى أن عدد المرشحين وصل إلى 44 شخصاً.وقال النائب عبد الامير نجم، في تصريحات صحفية، إن "نواب محافظة البصرة تسلموا لغاية اللحظة 44 ملفا يحتوي على أسماء وسير المرشحين لحقيبة وزارة النفط"، مبيناً أن "ثلاثة مرشحين من بين تلك الأسماء سيتم تقديمها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاختيار احدهم لوزارة النفط".وأضاف نجم، أن "نواب محافظة البصرة وضعوا آليةٍ لاختيار المرشحين الثلاثة من أصل 44 مرشحاً، على أن يقوم كل نائب في الجولة الأولى باختيار عشرة أسماء بشكل سري خلال ورقة الاقتراع"، موضحا أن "الجولة الثانية تجري لاختيار ثلاثة مرشحين من أصل عشرة أسماء الذين تم اختيارهم في الجولة الأولى عن طريق تكرار اسم المرشح في ورقة الاقتراع".وصوت البرلمان العراقي بعد منتصف ليل الأربعاء (6 أيار الجاري) على منح الثقة للمنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي و15 وزيراً في الكابينة الوزارية، إلا أن خمسة مرشحين لم ينالوا تلك، وهم مرشحو وزارات التجارة والزراعة والثقافة والهجرة والعدل.كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.

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