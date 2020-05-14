انطلاق عملية أمنية واسعة لمطاردة

2020/05/14 | 14:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى اعلنت قيادة عمليات نينوى ، الخميس، انطلاق عملية أمنية موسعة لمطاردة عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عمليات نينوى، اللواء نومان الزوبعي، القول إن "القوات نفذت عملية مداهمة وتفتيش لمطاردة عصابات داعش الارهابية مكونة من قوات جيش وشرطة محلية بحثا عن فلول داعش في قرى الإمام وزور كنعوص ضمن ناحية القيارة (60كم جنوب الموصل)".وأضاف الزوبعي أن"العملية انطلقت منذ فجر اليوم وستستمر حتى القضاء على آخر متسلل داعشي في قرى القيارة وعلى ضفاف نهر دجلة في محور جنوب الموصل ".وأشار إلى أن"القوات المشتركة تمكنت من اعتقال 21 داعشيا في الساعات الأولى من انطلاق العملية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة".وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم الإرهابي الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.وتوعد القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عبد الوهاب الساعدي، بملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي ينشط بها بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.وقال الساعدي، الذي اختاره رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي لقيادة الجهاز، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم، إن "جهاز مكافحة الإرهاب سيكون له دور كبير في مطاردة تنظيم داعش الإرهابي لاسيما في مناطق شمال محافظة صلاح الدين التي ينشط فيها وغربي محافظة كركوك والموصل (شمال)".وأضاف: "نمتلك خططا معدة للقضاء على تلك التنظيمات وفق جداول زمنية وضعت لطردها والقضاء عليها بشكل كامل".وأشار إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب "ستشارك في العمليات التي تجري لمطاردة داعش ولدينا خطط بهذا الشأن ستنفذ على أرض الواقع".

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