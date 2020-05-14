2020/05/14 | 14:33 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الخميس، أن مرشح حزبها لمنصب وزارة الخارجية هو فؤاد حسيـن لغاية الان.
وقالت النجار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب وزارة الخارجية حتى الان هو فؤاد حسين ولا يوجد له بديل عنه”.
وأضافت، أن “الحديث عن وجود خلاف داخل الحزب بشأن اسماء المرشحين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني: مرشحنا للخارجية فؤاد حسين لغاية الان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الخميس، أن مرشح حزبها لمنصب وزارة الخارجية هو فؤاد حسيـن لغاية الان.
وقالت النجار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب وزارة الخارجية حتى الان هو فؤاد حسين ولا يوجد له بديل عنه”.
وأضافت، أن “الحديث عن وجود خلاف داخل الحزب بشأن اسماء المرشحين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني: مرشحنا للخارجية فؤاد حسين لغاية الان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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