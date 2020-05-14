حزب بارزاني: مرشحنا للخارجية فؤاد حسين لغاية الان

2020/05/14 | 14:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الخميس، أن مرشح حزبها لمنصب وزارة الخارجية هو فؤاد حسيـن لغاية الان.وقالت النجار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب وزارة الخارجية حتى الان هو فؤاد حسين ولا يوجد له بديل عنه”.وأضافت، أن “الحديث عن وجود خلاف داخل الحزب بشأن اسماء المرشحين […]

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