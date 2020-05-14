الصحة العالمية: على البشرية التعايش مع كورونا

2020/05/14 | 14:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن فيروس كورونا المستجد قد لا يختفي أبداً وأنه قد يتحول إلى مرض سيكون على البشرية التعايش معه.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير القضايا الصحية العاجلة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف اليوم: “لدينا فيروس جديد يخترق البشرية للمرة […]

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