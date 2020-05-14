بعد كربلاء .. واسط تخصص قطع اراض سكنية لأسر ضحايا التظاهرات

2020/05/14 | 14:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي تخصيص قطع اراض سكنية لذوي ضحايا التظاهرات في المحافظة. وقال المحافظ في بيان ، إنه "تكريما لشهداء التظاهرات التي خرجت للمطالبة بالحقوق المشروعة وتقديرا لذويهم وجهنا بتخصيص قطع اراضي سكنية لذويهم على ان تكون مميزة"، مشيرا الى "شمول ذوي الشهداء حسين جبار حسين، مصطفى جميل عجمي، مؤمل طارق صالح، ادم ميري عبد الحسن، علي رياض داود، عمار بشار عبود، وسام سامي نوري". وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي قد وجه، أمس الاربعاء، بتخصيص قطع أراض سكنية لذوي ضحايا التظاهرات.

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