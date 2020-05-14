ديالى تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من 7 محاصيل زراعية

2020/05/14 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الخميس، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من 7 محاصيل زراعية في ان واحد.وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد مغامس التميمي، ان” 7 محاصيل زراعية تشكل المحور الاساسي في الاسواق ابرزها الطماطة والخيار والباذنجان والخيار تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وبنسبة 100% لافتا الى ان كل احتياحات […]

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