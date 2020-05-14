الدفاع المدني يخمد حريقا في شاحنة جنوب غرب بعقوبة

2020/05/14 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق شب في شاحنة جنوب غرب بعقوبة ، مركز محافظة ديالى.وقال مصدر في الدفاع المدني ، ان فرق الاطفاء تمكنت من انقاذ سائق شاحنة قبل ان تلتهم النيران مركبته ، قرب ناحية جديدة الشط جنوب غرب بعقوبة “.واضاف :”ان فرق الدفاع المدني سيطرت على […]

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