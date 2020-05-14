نازحو حلب وإدلب يعودون إلى قراهم بعد أن فقدت معالم الحياة

2020/05/14 | 14:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الخامس من شهر آذار/ مارس الماضي، توصّل الرئيسان الروسي “فلاديمير بوتين” والتركي “رجب طيب أردوغان”، لاتفاقٍ يقضي بوقف إطلاق النار في الشمال السوري.وينصّ الاتفاق على وقف كافة الأعمال العسكرية من جميع الأطراف، وتسيير…

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