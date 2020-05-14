بعد ارتفاع الإصابات.. عضو خلية الأزمة النيابية يدعو لفرض الحظر الشامل

2020/05/14 | 14:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراقترح عضو خلية الأزمة النيابية فالح الزيادي، إعلان حظر التجوال الشامل لمدة أسبوعين من أجل ضمان منع الاختلاط والتجمعات، بعد ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يوم أمس.

قال الزيادي ببيان صدر في 14 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "لا تخفى الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات وعدم التعامل بجدية مع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والجهات الحكومية والاعتقاد الخاطئ بانحسار وتلاشي الوباء وعدم ضبط سلوك الأفراد والمجتمع فيما يتعلق بالالتزام بإجراءات بالسلامة والوقاية من هذا الفيروس".

أضاف الزيادي: "استكمالا لعملنا وخطتنا في التعامل مع الوباء ولمنع إعادة حدوث موجة وبائية كبيرة في أغلب مناطق البلد والحفاظ على سلامة أبناء الشعب العراقي وحمايتهم وعدم ضياع كافة الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات الحكومية والنيابية، اقترح عليكم وأطالب رئيس اللجنة العليا الصحة والسلامة الوطنية رئيس الوزراء ووزير الصحة بإعلان الحظر الشامل المشدد لمدة أسبوعين".

أوضح الزيادي على أن يكون الحظر "ابتداءً من يوم الجمعة 15 أيار/مايو ولما بعد عطلة عيد الفطر المبارك كإجراء وقائي لضمان منع الاختلاط والتجمعات ومنع الحركة ما بين المحافظات".

كانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت في 13 أيار/مايو تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى نسبة يسجلها العراق منذ دخول الفيروس.

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