الرافدين يصدر تعليمات بشأن حصول الموظفين على سلفة 25 مليونًا

2020/05/14 | 14:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد مصرف الرافدين، شمول موظفي الدولة بسلفة 25 مليون دينارًا يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف إلى الإدارة العامة للمصرف.

قال المكتب الإعلامي للمصرف ببيان صدر في 14 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "تعليمات وتوجيهات أصدرتها إدارة المصرف للموظفين الذين يسعون للحصول على الشمول بسلفة 25 مليونًا".

ودعا مصرف الرافدين "حسابات الدوائر إلى إرسال البيانات الخاصة بموظفيها إلى المصرف حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم والصحيح في قبول وشمول الموظف بالسلفة ومن دون أي عوائق".

وأشار البيان إلى أن "العديد من الموظفين قدموا على الشمول عبر نوافذ أخرى ولم يتم تلبية طلباتهم وإن الطريقة الوحيدة لإنجاز ذلك هو الرجوع إلى حسابات دائرة الموظف لغرض الإيعاز بإرسال بياناته للمصرف".

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