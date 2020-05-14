واشنطن تعزي طهران بمقتل 19 عسكرياً إيرانياً في حادثة ’’البارجة’’

2020/05/14 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قدمت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس (14 ايار 2020)، تعازيها إلى إيران بمقتل 19 عسكرياً جراء حادثة تعرض البارجة "كونارك" إلى النيران الصديقة في خليج عُمان.

وصرح المتحدث باسم القيادة، بيل أوربان: "نقدم خالص تعازينا إلى الشعب الإيراني في فقدان الأرواح المأساوي هذا".

من جانبه، أعرب المتحدث عن قلق البنتاغون بشأن "إجراء إيران تدريبات بحرية على مقربة مباشرة من مضيق هرمز الاستراتيجي، أي خط الملاحة الدولي الاستراتيجي"، لافتا إلى أن "الحادثة جاءت في وقت تركز فيه دول المنطقة على محاربة فيروس كورونا ".

وشدد المتحدث الأمريكي على أن "الحادثة أدت إلى سقوط ضحايا غير ضرورية، معتبرا ذلك أمرا مؤسفا".

وتعرضت البارجة "كونارك" الاثنين الماضي للقصف عن طريق الخطأ قرب ميناء بندر جاسك، ما أدى إلى مقتل 19 عسكريا وإصابة 15 آخرين على متنها.

بغداد اليوم-متابعة

هددت الولايات المتحدة علنا بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران المقرر أن الذي ينتهي في أكتوبر حسب الاتفاق النووي.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان ه

بغداد اليوم- بغداد

بعد الاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى بكين بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) معلومات جديدة بخصوص الملف المهم.

وأشار تقرير للوكالة إلى أن الصين مارست ضغوطا على منظمة الصحة

بغداد اليوم _ متابعة

أقدم سجناء على تعريض أنفسهم عمدا للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن شاركوا أكواب شرب المياه مع بعضهم.

ويحاول هؤلاء السجناء الذي يقضون أحكاما متفاوتة بسجن كاليفورنيا اقناع السلطات الأمريكية بإطلاق سراحهم، في حين قالت "

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